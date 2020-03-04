Ezine Belediye Başkanı Yüksel'den Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ezine Belediye Başkanı Yüksel'den Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere ziyaret - Son Dakika

Ezine Belediye Başkanı Yüksel'den Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere ziyaret

17 dakika önce

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Uluslararası Sorumluluk Derneği (USSOD) yöneticileri ile gittiği Suriye'de Türk askerlerini ziyaret etti.

Ezine Belediye Başkanı Yüksel'den Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere ziyaret, System.String[]

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Uluslararası Sorumluluk Derneği (USSOD) yöneticileri ile gittiği Suriye'de Türk askerlerini ziyaret etti.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de geçen yıl kurulan derneğin "Çanakkale'den Suriye'ye Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında, Dernek Başkanı Mücteba Bektaş, Başkan Yardımcısı Emre Kılıç ve üyelerden oluşan heyetle Suriye'ye gittiklerini bildirdi.

Sınır dışında görev yapan güvenlik güçlerine destek amacıyla ziyarette bulunduklarını duyuran Yüksel, şunları kaydetti:

" Azez, Afrin, Soran ve İdlib bölgesi civarında öncelikle kahraman Mehmetçiğimize ziyaretlerde bulunarak kendilerine dualarımızı ve Türk milletinin selamlarını götürdük. Akabinde ise bölgede yaşanan sıcak çatışmalardan kaçan yerel halka çadır kentlerde kumanya, kışlık kıyafetler, hijyen paketleri ve çocuklar için oyuncaklar ve şekerlemeler dağıttık. Hayırlısı ile ziyaretimizi tamamlayarak Çanakkale'mize onların selam ve dualarını getirdik."

Yüksel, bölgede gerekli incelemelerde bulunarak halkın ihtiyaçlarını tespit eden Bektaş ve dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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