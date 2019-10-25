Son Dakika Haberleri: Ezine'de acemi erler yemin etti
Son Dakika Güncel Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine'de acemi erler yemin etti

1 saat önce

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1994/1 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

Ezine'de acemi erler yemin etti, System.String[]

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1994/1 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

Tören, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı'nın askerleri selamlaması ile başladı.


Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in konuşması okundu.


Tabur Komutanı Evren Hızlı'nın konuşmasının ardından, bayrak kıtası and içilmesi için yerini aldı.


Yemin eden acemi erler adına acemi er Buğra Kılıç Çelik'in konuşmasının ardından, acemi er Rezan Baysal tarafından "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiir okundu.


Eğitimde başarılı olan erlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.


Birliğe ilk katılan acemi er Enes Çelik tarafından Mehmetçik kütüğüne plaket çakılmasının ardından, acemi erler Hasan Sarı ve Sait Almatopu tarafından "Askerin Duası" adlı şiir okundu.


Tören, yemin eden erlerin tören geçişi ve aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.


Törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, 3.Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, Askerlik Şubesi Başkanı Serkan Ercin, kurum amir ve müdürleri, STK temsilcileri ve asker yakınları katıldı.

Jandarma, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek
Jandarma'da kritik değişiklik: Jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi İçişleri Bakanı'na verildi Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü 24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezine'de acemi erler yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]