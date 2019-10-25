Ezine'de acemi erler yemin etti

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevini yapan 1994/1 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

Tören, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Hızlı'nın askerleri selamlaması ile başladı.



Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in konuşması okundu.



Tabur Komutanı Evren Hızlı'nın konuşmasının ardından, bayrak kıtası and içilmesi için yerini aldı.



Yemin eden acemi erler adına acemi er Buğra Kılıç Çelik'in konuşmasının ardından, acemi er Rezan Baysal tarafından "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiir okundu.



Eğitimde başarılı olan erlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Birliğe ilk katılan acemi er Enes Çelik tarafından Mehmetçik kütüğüne plaket çakılmasının ardından, acemi erler Hasan Sarı ve Sait Almatopu tarafından "Askerin Duası" adlı şiir okundu.



Tören, yemin eden erlerin tören geçişi ve aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.



Törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, 3.Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, Askerlik Şubesi Başkanı Serkan Ercin, kurum amir ve müdürleri, STK temsilcileri ve asker yakınları katıldı.