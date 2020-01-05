Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı - Son Dakika Ekonomi

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı

6 saat önce

Çanakkale'de Vatan Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı 'Üretim Devrimi Kurultayı' Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı, System.String[]

Çanakkale'de Vatan Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı 'Üretim Devrimi Kurultayı' Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Kurultaya konuşmacı olarak katılan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Alper Altınok, yapım aşamasındaki tesis hakkında detaylı bilgi içeren bir sunum yaptı.


Yaptığı sunumda Ezine Gıda İhtisas OSB'deki son durum hakkında bilgiler veren Altınok, tesisin gelecekte Çanakkale'ye ekonomik anlamda çağ atlatacağını vurguladı. Soru-cevap bölümünde de katılımcıların sorularını yanıtlayan Müdür Altınok, "Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak ülkemiz ve Çanakkale'mize katkı sağlayacak her platformda bulunmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Doğu Perinçek, Çanakkale, Ezine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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