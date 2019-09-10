Son Dakika Haberleri: Faaliyetine son verilen faytonlar, antalya'yı süslüyor
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Faaliyetine son verilen faytonlar, antalya'yı süslüyor

21 dakika önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine son verdiği faytonlar, rengarenk çiçeklerle süslenerek, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Faaliyetine son verilen faytonlar, antalya'yı süslüyor, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine son verdiği faytonlar, rengarenk çiçeklerle süslenerek, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 10 Haziran 2019 tarihinde faaliyetlerine son verilen faytonlar, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından revize edilen faytonlar, rengarenk çiçek ve bitkilerle süslenerek, Kalekapısı, Altınyaka Kavşağı ve Atatürk Bulvarı refüjünde yerlerini aldı. Görsel güzellik sunan faytonlar büyük ilgi çekiyor. Çiçeklerle süslenmiş faytonlar yeni yerlerinde vatandaşların fotoğraf çektirdikleri özel mekanlardan biri haline geldi. Faytonlar Antalya'nın kavşak, refüj ve farklı yerlerine de yerleştirilecek.
2 BİN 850 ÇİCEK
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, fayton yenileme ve peyzaj revize çalışmalarında tilki kuyruğu, çalı begonvil, sarılıcı begonvil, alacalı yapraklı begonvil, tijli begonvil, bahçe külü, çalı hanımeli, bodur ruvelya, mor telgraf ve bodur zakkum gibi yaklaşık 2 bin 850 adet çiçeği toprakla buluşturdu.


Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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