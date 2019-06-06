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Fabrika yangınında ölü sayısı 5'e yükseldi

1 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5'e çıktı.

Fabrika yangınında ölü sayısı 5'e yükseldi, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5'e çıktı. Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 4 işçi hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
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