Fabrika yangınında ölü sayısı 5'e yükseldi
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5'e çıktı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
'nin Çayırova
ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ölü sayısı 5'e çıktı. Çayırova Şekerpınar
bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 4 işçi hayatını kaybetmişti. İtfaiye
ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
(İHA)
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