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Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

23.06.2021 16:32

Kayseri'de taşyünü fabrikasındaki gaz sızıntısı sebebiyle 10 işçi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'i tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor. İşçilerin zehirlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı.

Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı
Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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