Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan - Son Dakika

Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Zuckerberg'in, Trump'ın, "Yağma başlarsa silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı, Facebook içinde sert eleştirilerin yükselmesine neden oldu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük olaylar çıktı. Yaşanan kaosun Başkan Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki soğuk savaş dönemine denk gelmesi dikkat çekti.

ZUCKERBERG'E KARŞI ÇALIŞANLARDAN SANAL AYAKLANMA

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, "Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı. Zuckerberg, "Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik" diyerek bunu savundu. Twitter ise başkanın mesajını 'şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı. Şirkette her kademeden birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e eleştiriler yöneltti. Facebook'ta görev yapan onlarca kişi, rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Facebook CEO'sunu topa tuttu. Bir çalışan, "Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok" tweetini attı.


Mark Zuckerberg, Facebook, CEO, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu! Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 20:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]