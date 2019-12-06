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Facebook İran Dini Lideri Hamaney'in hesabını kapattı
6 saat önce
Facebook, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Facebook'taki Arapça hesabını kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
Facebook, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Facebook'taki Arapça hesabını kapattı.
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in Arapça hesabına daha önceden kısıtlama getiren Facebook, İran Dini Liderinin hesabını tamamen askıya aldı.
Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarında daha öncede İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in resmi hesapları kapatılmıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in Facebook'taki Arapça hesabında 100 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu. - TAHRAN
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