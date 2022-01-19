Üye Girişi
Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor? - Son Dakika
BBC

Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?

19.01.2022 14:05
Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?

İngiltere hükümeti, Facebook'un mesajlaşma hizmeti Messenger'da uçtan uca şifreleme teknolojisini uygulama planını durdurmasını istiyor.

İngiltere'de hükümet ve bir grup yardım kuruluşu halka, Facebook'a, haberleşme hizmeti Messenger'a "uçtan uca şifre" (E2EE) koymaması için baskı yapmaya çağırıyor.

Facebook'un "ultra güvenli mesajlaşma sistemini" getirmesi halinde, daha fazla çocuğun internette taciz riski altına gireceği belirtiliyor.

Kamuoyu önündeki tartışmanın sert geçmesi bekleniyor. Mahremiyet savucunucuları ve teknoloji şirketleri ise, sistemin kişisel mahremiyet ve veri güvenliği için gerektiğini söylüyorlar.

İngiltere'de başlayan mücadele, dünya genelinde birçok hükümet bu haliyle uçtan uca şifrelemeye son vermek isterken, yakından izleniyor.

Yıllardır, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve Japonya ile Interpol ve İngiltere'nin suçla mücadele kurumu NCA teknolojiyi eleştirdi.

Bu arada WhatsApp, iMessage ve Signal kullanan milyarlarca kişi uçtan uca şifreleme teknolijisini benimsedi.

Şifreleme nedir?

Şifreleme, yazılanları okunmaz hale getirmek için veriyi karıştırma yöntemi. İnternette her gün, pek farkında olmadan şifreleme teknolojisini kullanıyoruz.

İnternet tarayıcınızın üst köşesindeki küçük asma kilit, örneğin BBC'nin sunucularına gönderdiğiniz ve aldığınız bilgilerin şifreli olduğunu gösteriyor. Bu, verileri ele geçiren hiç kimsenin bunları okuyamaması anlamına geliyor.

İnternet bankacılığı ve e-posta gibi hassas internet işlemlerinde bu özellikle önemli.

Sistem bir internet sitesi ya da uygulama ve cihazlarımız arasında gizli bir şifre üzerinde anlaşılmasıyla çalışıyor. İnternet üzerinden ilgili hizmetlere gönderdiğimiz tüm bilgiler, gönderilmeden önce şifreleniyor.

İletişim kurduğumuz şirkete ulaştığında, üzerinde uzlaşılan gizli şifreyle, deşifre ediliyor.

Bu şifreleme çeşidini herkes memnuniyetle karşılıyor, çünkü internet üzerinde dolaşırken bilgilerimizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan koruyor.

Ancak bu veriler, bilgileri işleyen şirketler tarafından okunabiliyor ve güvenlik güçleri ya da polis şirketin sakladığı herhangi bir mesajı şirketlerden isteyebiliyor.

Uçtan uca şifreleme nedir?

Bu, dünya genelinde polisin hükümlüleri ve zanlıları yakalamak için her gün yaptığı kanıt toplama faaliyetlerinin bir parçası.

Uçtan uca şifreleme ise bir adım daha ileri gidiyor. Gönderici ve alıcının üzerinde uzlaştığı gizli kod o kadar gizli ki, veriyi işleyen şirket bile kodu bilmiyor.

Bu da sadece alıcının mesajları, fotoğrafları ve aramaları deşifre edebilmesi anlamına geliyor.

Sistemin nasıl işlediğini anlamanın en kolay yolu, postadan sadece sizin okuyabileceğiniz bir mektup almayı istediğinizi düşünmek.

Birisine anahtarına sadece sizlerin sahip olduğunuz bir kutu gönderiyorsunuz. İçine mektuplarını koyuyorlar ve kutuyu kapattıklarında kilitliyorlar. Daha sonra açmanız için size türünün tek örneği olan anahtarı gönderiyorlar. Kilitli kutunun dijital versiyonu "Kamuya açık anahtar" diye bilinirken, size has olan anahtar "özel anahtarınız" diye anılıyor.

Sistem, verileri herkesten sakladığı için mahremiyetine önem verenler tarafından çok seviliyor. Mesajlaşma şirketi bile gönderdiğiniz verileri deşifre edemiyor.

Ancak yetkili makamlar, suç faaliyetlerinden şüphelenseler bile mesajları okumalarının, fotoğrafları görmelerinin ya da konuşmaları dinlemelerinin hiçbir yolu olmadığı için bu sistemi sevmiyor.

Uçtan uca şifreleme tehlikeli mi?

İngiltere'deki kampanyada çocuklar üzerindeki potansiyel tehlikelere odaklanılıyor.

No Place to Hide (Saklanacak Yer Yok) adı verilen kampanyanın sözcüsü E2EE'yi devreye sokmanın "internette çocukları taciz edenleri tespit etme kabiliyetini yitirmek" olduğunu söylüyor.

Polisin, tacizcilerin Facebook Messenger üzerinden çocuklara gönderebilecekleri herhangi bir mesajı okuyamayacağını söylüyorlar.

Bir kampanya sözcüsü "Sosyal medya platformlarına, uçtan uca şifrelemeyi sadece, bunun sonucunda çocukların tehlikeye girmesini önleyecek teknolojiye sahip olduklarında devreye sokacaklarına yönelik bir taahhütte bulunma çağrısı yapıyoruz" dedi.

ABD Ulusal Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) göre, 2020'de çocukların cinsel tacizini gösteren içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığına dair 21,7 milyon ihbar alındı.

Karşıtları, uçtan uca şifrelemenin daha yaygın kullanılması halinde, bu ihbarlardan 14 milyonunun alınamayacağını söylüyor.

Ayrıca, çocukları ve mahremiyeti aynı anda korumak adına çözümler bulmak için teknoloji şirketleriyle birlikte çalışmak istiyorlar.

Facebook ne diyor?

Meta, çocuk güvenliği gruplarının baskısından sonra, Kasım'da Facebook Messenger ve Instagram'daki uçtan uca teknolojiyi başlatma planlarını 2023'e dek erteledi.

Meta'nın Küresel Güvenlik Sorumlusu Antigone Davis o zaman "Dünya genelinde milyarlarca kişiyi birbirine bağlamış ve sektörde öncü teknolojileri bulmuş bir şiket olarak, insanların mahrem iletişimlerini koruma ve internetteki güvenliklerini sağlama tahhüdümüze bağlıyız" demişti.

Şirket, çocukların korunması için bir dizi önlem açıkladı. Bunlar arasında mesajlaşma davranışlarındaki alışılmadık kalıpları tespit eden ve 18 yaşın altındaki herkesin hesabının otomatik olarak "özel hesap" ya da "sadece arkadaşlar" hesabı haline getiren yapay zeka da dahil.

İki tarafı da mutlu etmenin yolu var mı?

Bu tartışma, 2017'de başladığından bu yana, hükümetler ve yardım kuruluşları güvenlik güçlerinin uçtan uca şifrelenmmiş mesajları okuyabilmesi için bir teknolojik yöntem bulunmasını istiyor.

Ancak birçok siber güvenik uzmanı, teknolojinin ana ilkelerinin altını oymadan bir güvenlik güçleri boşluğu ya da "arka kapısı" yaratmanın imkansız olduğunu belirtiyor.

Kullanıcıların, güvenlik güçlerinin gizli arka kapı şifresine kötüye kullanmayacağına inanması gerekecek.

Bu da, uçtan uca şifrelemenin, insanların güvenle ve sansür olmadan iletişim kurabilmesinin tek yolu olduğu ülkeler için kaygı verici.

İngiltere hükümeti, Meta'yı yeni bir tür sistem bulmaya ikna edebilirse, bunun dünyanın birçok yerinde milyarlarca kişinin kullandığı uçtan uca şifreli uygulamalara yayılacağından şüphe yok.

Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?
Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor?
YORUMLAR
500

Facebook Messenger, Facebook, England, Taciz, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor? - Son Dakika

BBC

Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu         
17:16
Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi         
17:12
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla         
15:57
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Hamile hemşireye saldırı anları kamerada Hamile hemşireye saldırı anları kamerada         
11:14
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Facebook Messenger'ın 'uçtan uca şifreleme' planı: Kullancılar için neden önemli, İngiltere niçin durdurmak istiyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement