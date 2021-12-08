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Facebook, Myanmar ordusuyla bağlantılı hesaplara yönelik yasağı genişletiyor - Son Dakika

Facebook, Myanmar ordusuyla bağlantılı hesaplara yönelik yasağı genişletiyor

08.12.2021 13:41
Facebook, Myanmar ordusuyla bağlantılı hesaplara yönelik yasağı genişletiyor

Facebook'un şemsiye şirketi Meta'nın, Myanmar ordusuyla bağlantılı paylaşım ve hesaplara yönelik uyguladığı yasağı genişletme kararı aldığı bildirildi.

Facebook'un şemsiye şirketi Meta'nın, Myanmar ordusuyla bağlantılı paylaşım ve hesaplara yönelik uyguladığı yasağı genişletme kararı aldığı bildirildi.

Meta şirketinden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun yönetimi ele geçirdiği şubattan bu yana uygulanan orduyla bağlantılı paylaşımlara yönelik yasağın, ordu kontrolündeki işletmeleri temsil eden tüm sayfa, grup ve hesapları kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun bu platformlardaki bütün hesaplarını şubatta yasaklamıştı.

Şirketin yasağı genişletme kararı, İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mültecinin, Myanmar'da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook'a 150 milyar dolar dava açmasından bir gün sonra alındı.

Facebook 2018'de itiraf etmişti

Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Facebook, Myanmar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Facebook, Myanmar ordusuyla bağlantılı hesaplara yönelik yasağı genişletiyor - Son Dakika


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