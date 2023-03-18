Bu fiyatı kimse beklemiyordu! 833 liralık kirayı 5 bin lira yapınca gözaltına alındı

Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

DEVLETİN VERDİĞİ MAAŞLA GEÇİNİYOR

Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi Emin Ç.'yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.

BAKAN SOYLU "BAŞVURMALARINI İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde fahiş kira artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Fahiş kira artışları deprem bölgesinin, deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın, karakollardan, 112'ye kadar, savcılıklarımızdan her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz" demişti.