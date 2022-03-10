Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

10.03.2022 20:42
Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde denetim görevlilerinden oluşan ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde denetim görevlilerinden oluşan ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Muratlı İlçe Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlilerinden oluşan toplam 7 kişilik denetleme ekibi, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla ilçedeki 17 büyük hipermarket zincirine denetim gerçekleştirdi. Büyük marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, depo ve raf kontrolleri ile aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekildi.

İlçe genelindeki ilk denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

(Müberra Çelebi/ İHA)

Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı Denizli'de belediye deposundaki hurdaları satan 3 işçi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement