Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi - Son Dakika
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Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi

18.06.2022 15:42

Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi Onur belgesiyle birlikte evlilik teklifini de kabil etti, iki mutluluğu bir arada yaşadı Genç kız yüzüğünü takarken bir yandan damutluluk gözyaşı döktü Akdeniz Üniversitesi'nden 10 bin öğrenci törenle mezun oldu...

Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi

Onur belgesiyle birlikte evlilik teklifini de kabil etti, iki mutluluğu bir arada yaşadı

Genç kız yüzüğünü takarken bir yandan damutluluk gözyaşı döktü

Akdeniz Üniversitesi'nden 10 bin öğrenci törenle mezun oldu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde yaklaşık 10 bin öğrenci mezun oldu. Törenin sürprizi ise Su Ürünleri Fakültesi'nde yaşandı. Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğe plaket çakan Gamze Yapıcı'ya, tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan ve göz yaşlarını tutamayan Gamze Yapıcı, sürpriz teklife 'evet' dedi.

180 bin kişilik aile

Pandeminin ardından gerçekleştirilen ilk genel mezuniyet töreni olduğunu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu yıl 40'ıncı yılımızı kutluyoruz. 40 yıldır emek emek büyüttüğümüz bu çınarın gölgesinden çok değerli akademisyenler geçti, çok başarılı öğrenciler yetişti. Bugün de 10 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmak sadece bir belgeye sahip olmak değildir, üyelerini çok önemseyen bir topluluğa dahil olmaktır. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak hocalarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla 180 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yaşamınız boyunca bu ailenin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Yaşamınızın her anında Akdenizli olma ruhu yanınızda olsun." ifadelerini kullandı.

Aldığınız diplomalar sizlere yeni bir hayatın kapılarını açacak diye Rektör Özkan "Ancak temel anahtar kendinize kattığınız değer olacaktır. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişimle birlikte mesleklerde ve iş yapış şekillerinde de dönüşüm yaşanıyor. Kendini geliştiren, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, girişimci, bilgiyi işleyen, yeteneklerini kullanabilen, çözüm odaklı insan kaynağı ise her dönemin temel ihtiyacıdır. Sizler de Akdeniz Üniversitesi mezunları olarak geleneksel yöntemler yerine mesleğinize inovatif yaklaşımlarla değer katmaya ve Üniversitemizin 'Eğitimde ve Bilimde Öncü' misyonunu her alanda sürdürerek alanınızın öncüsü olmaya çabalayın." şeklinde konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi

Kemer Denizcilik Fakültesi Fakülte Birincisi Gülce Güçlü ve Uluslararası öğrencileri temsilen konuşan Mühendislik Fakültesi Elektrik/Elektronik Bölümü Mezunu Begüm Kudainazarova, aldıkları eğitim nedeniyle Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilediler. Törenin sürprizi ise Su Ürünleri Fakültesi'nde yaşandı. Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğe plaket çakan Gamze Yapıcı'ya, tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan ve göz yaşlarını tutamayan Gamze Yapıcı, sürpriz teklife 'evet' dedi. Genç çifti ilk kutlayan isim ise diplomalarını teslim eden Prof. Dr. Murat Turhan oldu. Tören DJ Cenk Bayrak'ın performansı ile sona erdi. Mezuniyet sevinci yaşayan gençler bu mutluluklarını dans ederek kutladı.

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Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi - Son Dakika

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