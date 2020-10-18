Falezlerde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Antalya'da koruma altında olan falezlerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK ) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi dağcılar falezlerde temizlik çalışması yaptı.

Dağcılar, buldukları çöpleri kimi zaman elleriyle kimi zaman maşalarla toplarken torbalarda biriktirilen atıklar halatlar ve makaralar yardımıyla, yukarı çekildi. Günün sonunda falezlerden yaklaşık 250 torba çöp çıktı.

TODOSK Başkanı Fahri Altun, Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle rutin olarak falezlerde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Altun, "Her ne kadar temizlik yapabiliyorsak da temel bir çözüm değil. Esas çözüm, çöpü falezlere değil çöpe atmaktır, atabilmeyi öğretmektir." dedi.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Uysal ise falezlere atılan çöplerin özellikle yağmurların başlamasıyla birlikte denize ulaşacağını ve deniz canlıları için büyük tehlike yaratacağına dikkati çekti.