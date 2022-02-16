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Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven - Son Dakika

Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven

16.02.2022 08:22
Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kuzey Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinin olay yerinde bırakılan bir eldiven sayesinde çözüldüğünü söyledi.

Gazeteci Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Falyalı'nın öldürüldüğü olay yeriyle ilgili olarak şunları yazdı:

"KKTC'de olay pek olmadığı için polis de rahattır. Ancak Halil Falyalı'nın uzun namlulu silahlarla ateş edilerek öldürülmesi, olay yerinde silahın bulunmaması, MOBESE ve başka kamera kayıtlarının olmaması, cinayetin kolay kolay çözülemeyeceği izlenimi yarattı. Söylenen hep, "Çok profesyonelce işlenmiş cinayet" sözleriydi."

O ELDİVENİ ATMASALAR

Öztürk ulaştığı bilgileri şu sözlerle paylaşmaya devam etti:

"Olay bölgesinde yere atılmış bir çift, markalı eldiven bulundu. Belki ilk anda bir anlam ifade etmeyebilir ama, polis için önemli bir suç kanıtıydı. Zaten polislik de orada başlıyor. Bu eldivenden yola çıkıp bazı kişilere ulaşmanın mümkün olabileceği düşünüldü. Polis sabahı bile beklemedi. Uluslararası üne sahip marka ve aynı isimle Girne'de bulunan mağaza üzerinden yola çıktı. Belki de ilk kez kullanılan ve sonra atılan bu eldiveni kim almıştı. Mağaza görevlisi alıcıyı hatırladı. Ayrıca kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu bu kişinin eldiven aldığı da belgelendi. İşte, düğüm çözülmeye başlanmıştı."

SİLAHLARDA PARMAK İZİ BIRAKMAMAK İÇİN

Faillere ulaşılma detaylarını ise şu ifadelerle kaleme aldı:

"Önce Batmanlı Ömer Tunç yakalandı. Cinayet akşamı nerede, kiminle olduğu araştırılırken, Mustafa Söylemez adına ulaşıldı. Söylemez, cinayet sabahında uçakla Türkiye'ye dönmüştü. Onun yakalanması ve sorgulanması için KKTC polisi, KKTC'de görevli Türkiye'nin Emniyet Müşaviri ve İrtibat görevlisi aracılığıyla Mustafa Söylemez'in yakalanmasını istedi. Bu arada cinayette kullanılan Kalaşnikof silahlar ve tabanca aranıyordu. Anlaşılıyor ki silahlarda parmak izi bırakmamak için eldivenler kullanılmıştı. "Söylemez Kardeşler" adı ilk çıktığı günlerde, örgütün başında bir doktor bulunduğunun belirlenmesi şaşkınlık yaratmıştı."

SÖYLEMEZLER GRUBUNUN DEVLETİN DERİNLİKLERİNDE İLİŞKİLERİ VAR

Öztürk, Söylemezler grubunu yargılayan 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nihat Varol'un şu ifadelerine yer verdi:

"Söylemezler grubu 1999 yılında ilk cezayı, başkanı olduğum mahkemeden almıştı. Hatta avukatları askeri okulda aynı dönemde okuduğumuz, sonradan hukuk fakültesini bitirip hakim olan, emekliye ayrıldıktan sonra avukatlık yapmaya başlayan bir dostumdu. Beni, Hakimler Kurulu'na bile şikayet etmişti. Devletin derinliklerine kadar uzanan ilişkileri var. Baş edebilmek galiba mümkün değil. Organize suç örgütlerinin önde gelenlerinin bir çoğu şu anda siyasilerin kankası ve serbest. Bazılarına devlet koruma çakarlı araç ve koruma tahsis etmedi mi?"

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Söylemezler Çetesi, Halil Falyalı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven - Son Dakika
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