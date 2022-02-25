Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler? - Son Dakika
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Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?

25.02.2022 10:12
Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?

KKTC soruşturma birimi, Falyalı'nın 7 yıldır yakın korumalığını yapan Türkistan Gülce'ye, Falyalı'nın kimlerle husumeti olduğu sorusunu sordu. Cinayet anında arabasıyla patronunu takip eden Gülce bu soruya, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismini verdi. Gülce, 'Ağam' dediği Halil Falyalı'nın husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu iddia etti.

FALYALI'NIN HUSUMETLİLERİ KİMLER?

Sabah'ta yer alan habere göreKKTC'de gerçekleştirilen Halil Falyalı cinayetinin kim ya da kimler tarafından işlendiğine ilişkin önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Kıbrıs güvenlik birimleri, 8 Şubat'ta korumasıyla birlikte öldürülen Halil Falyalı'nın en yakınındaki isimlerinin bilgisine başvurdu. Kıbrıs polisi, bu isimlere Falyalı'nın kiminle husumeti olduğu sorusunu yöneltti.

SEDAT PEKER 'HALİL AĞAM' DERDİ

Bu soruya en şaşırtıcı bir şekilde cevap veren isim, Falyalı'nın en yakınındaki isim olan koruması Türkistan Gülce oldu. Gülce bu soruya, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adını verdi. Gülce, 'Halil Ağam' diye tabir ettiği Falyalı'nın Sedat Peker'le bir takım sıkıntıları olabileceğini söyledi.

CİNAYETTEN 1 AY ÖNCE OTELE TEHDİT TELEFONU

Falyalı'nın ikinci husumetli olduğu kişinin ise Ferdi Altuntaş isimli kişi olduğunu belirten Gülce, "Halil abinin ne gibi sıkıntıları olduğunu biz korumaları olarak bilmeyiz. Çünkü bize anlatmazdı. Bu ona en çok yakın olan 5 ya da 10 kişi ve kardeşi Hüsnü Falyalı bilebilir. Benim şüphelendiğim ve bu olayı yapanları bilebilecek Ferdi Altuntaş isimli şu anda Türkiye'de cezaevinde olduğunu bildiğim şahıs bilebilir diye düşünmekteyim" dedi.

BAHÇECİLER VE ALTUNTAŞ AYNI KOĞUŞTA KALDI

Altuntaş'ın cinayetten bir süre önce Halil Falyalı'nın otelini arayıp telefonu açan kişiye, "Siz göreceksiniz yakında çok şeyler olacak. Çok şeyler gelecek" dediğini aktaran Gülce, Falyalı'nın üçüncü husumetlisi olarak bildiği Enver Bahçeciler ismini de soruşturma makamlarıyla paylaştı. Gülce, bu ismin de Ferdi Altuntaş'la aynı koğuşta kalan bir isim olduğunu dile getirdi.

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