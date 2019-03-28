Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

1 saat önce

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, 56 fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'te uygunsuz bazı davranışlar sergilediği belirtilen açıklamada, Yahudi grubun bir süre Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştıktan sonra Fas Kapısı'ndan çıktığı aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa koruması gözaltına alındı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın korumalarından İsam Necib, İsrail polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Necib'in Mescid-i Aksa yakınındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 15:00:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]