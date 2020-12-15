Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor - Son Dakika

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

15.12.2020 18:55
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 200 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan baskın düzenlediğini belirtti.

Aynı yetkili, fanatik Yahudilerin baskın sırasında Harem-i Şerif'te dini ayinler de gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı'nın (Işık Bayramı) kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor.

Ayrıca altıncı günü kutlanan Hanuka münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Dün ve önceki gün de 200'ü aşkın fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemiş, yatsı namazından sonra Mescid-i Aksa'nın kuzey batısındaki Esbat (Aslanlı) Kapısı'nın önüne dev bir 9 kollu şamdan (Hanukiya) yerleştirmişlerdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Yahudi, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor - Son Dakika


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