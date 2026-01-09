FAO Türkiye'de 2026 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
FAO Türkiye'de 2026 Hedeflerini Açıkladı

09.01.2026 11:23
FAO, Türkiye'deki çalışmaların 2026'da sürdürüleceğini, kadın kooperatiflerine desteklerin artacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Türkiye genelinde iklim kriziyle mücadele, orman, balıkçılık ve tarımsal üretim alanlarında yürütülen çalışmaların 2026'da da hız kesmeden süreceğini ve kadın odaklı kooperatiflere desteklerinin artacağını belirtti.

AA muhabirine 2025'te yürüttükleri çalışmalar ve 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selışık, FAO'nun 80. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları geçen sene, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ortaklıkların ön plana çıktığını söyledi.

Artan gıda fiyatları ve iklim kaynaklı olumsuzlukların geçen yıl küresel tarım ve gıda sistemlerini olumsuz etkilediğini hatırlatan Selışık, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında küresel açlık ve yetersiz beslenme, geri kalmış ülkeler, çatışmalar, sağlık krizleri, biyolojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği ve siyasi-ekonomik gerilimler gibi çok boyutlu başlıklarda çalışmalarda bulunduklarını anlattı.

Türkiye'de yaşanan zirai don felaketi ve uzun süreli kuraklığın, üreticiler ile gıdaya erişimde güçlük yaşayan tüketiciler için yılı zorlaştırdığını dile getiren Selışık, bu olumsuz tablo karşısında Türkiye'deki kamu kurumları ve kamu dışı paydaşlarla ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Selışık, "2025'te Türkiye'de sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri dönüşümüne yönelik kayda değer adımlar attık. Küresel Çevre Fonu destekli projelerle çevresel fayda sağladık. Bolu'da yürütülen ve agroekolojiyi odağına alan projeyle, kadınların öncülüğünde yeni geçim fırsatları yarattık. Türkiye'nin ilk Ulusal Agroekoloji Stratejisi hazırlıklarına başladık." dedi.

2025'te hayata geçirilen diğer faaliyetler

Selışık, 2025'te Japonya hükümeti tarafından desteklenen "Direnç Tohumları" projesiyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 360 kişiyi, istihdam, eğitim ve kooperatif güçlendirme faaliyetleriyle desteklediklerini bildirdi.

Tarımda dijitalleşmeye katkı sağlayacak projeler yürüttüklerini belirten Selışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FAO Dijital Köyler Girişimi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı paydaşlığıyla Ankara Boyalı'da ilk kez sürekli eğitimlerin alınabileceği bir dijital merkez kuruldu. Ayrıca iklim verilerini, mera durumunu anlık olarak tiftik keçisi üreticilerine sunan Entegre Keçi Yetiştiriciliği Sistemi'ni ve hayvancılık konusunda danışmanlık sunan yapay zeka destekli telefon uygulamasını kullanıcılarla buluşturduk."

Selışık, 2025 BM Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında FAO ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde tarım kooperatiflerinin gelişimine yönelik ulusal analiz ve politika önerilerini içeren ortak çalışma başlattıklarını anlattı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle, küresel World Food Forum (Dünya Gıda Forumu) girişiminin ulusal bir uygulaması olan Türkiye Ulusal Gençlik Forumu'nu oluşturduklarına işaret eden Selışık, forum kapsamında, çalışma gruplarında politika, bilim, inovasyon, kültür ve gastronomi alanlarında tarım ve gıda sistemlerinde gençlerin hızlandırıcı rol üstlenebileceği somut öneriler geliştirildiğini vurguladı.

Yeni yılda kadın çiftçilere ve kadın odaklı kooperatiflere yönelik destekler artacak

Kadın çiftçilere ve kadın odaklı kooperatiflere yönelik desteklerin 2026'da artarak devam edeceğini vurgulayan Selışık, "Bu kapsamda, kadın liderliğindeki kooperatiflerin buluşma noktası olarak desteklediğimiz 'hepyerinden.com.tr' dijital ağına yeni kooperatifler katılacak ve destek programı daha da büyüyecek." diye konuştu.

Selışık, FAO Türkiye Ofisinin 2026 için belirlediği diğer projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında iklim krizinin etkileriyle mücadeleden orman çalışmalarına, balıkçılıktan hububat üretimine kadar pek çok başlıkta çalışmalarımız var. 2026'da da bu çalışmalar hız kesmeden sürecek. Ayrıca yine çok çeşitli alanlarda yeni projelerimiz hayata geçecek. FAO Türkiye Ofisinin halen devam eden 19 projesine, fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan 15 yeni proje daha eklenecek."

Ayşegül Selışık, Orta Asya ülkelerinde ve bazı Afrika ülkelerinde ormancılık ve sulama gibi konularda ortak projeler hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

