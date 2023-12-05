Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nden para aldı mı? Yapım şirketinden yalanlama geldi

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu oldu. Abdullah için "'Devlet ve Allah kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu" denilerek haberler yapılınca yapım şirketinden yalanlama geldi.

PARA ALMAK YERİNE BAĞIŞ YAPTIRTTI

Kızılcık Şerbeti'nin geçen cuma ekrana gelen bölümüne Farah Zeynep Abdullah, Nursema'nın (Ceren Karakoç) Amerika'dan gelen arkadaşı rolüyle konuk olmuştu. Abdullah'ın diziden para aldığı yönündeki haberlerin üzerine Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı ve ünlü oyuncunun para almadığını, kendi adına Türk Eğitim Vakı'na bağış yapılmasını istediğini açıkladı.

"YAPIMCIMIZLA DOSTLUĞUNA BİNAEN KONUK OLDU"

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti'ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut'la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah'ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti'ne güç katan Farah Zeynep Abdullah'a teşekkür ederiz..." denildi.