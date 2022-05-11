Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi

11.05.2022 09:37

Birçok ilden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen ziyaretçiler, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.

Birçok ilden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen ziyaretçiler, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.

Antalya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Konya illerinden gelen 11 kişilik grup, ilçenin Bağlar köyündeki tarihi mekanları gezdi, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

İstanbul'da bir araya geldiklerini belirten Nurdan Güney, "Doğu Anadolu gezisi yapıyoruz. Bugün İran Urmiye'den çıkıp Yüksekova'ya geldik oradan da buraya. Hedefimiz buraya gelerek en uç bölgeyi gezmekti. Geldik gördük buranın dağları, ovaları, tarihi dokusu ve insanları bizi çok mutlu etti. Herkese gelip buraları görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi
Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi
Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi
Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi

YORUMLAR
500
İsviçre'den Kayseri'ye gelen veteriner fakültesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi İsviçre'den Kayseri'ye gelen veteriner fakültesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi Farklı ülkelerden gelen gençler Beypazarı'nda fidan dikti Farklı ülkelerden gelen gençler Beypazarı'nda fidan dikti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:34 1,5 haftadır yalnız bıraktığı sokak köpekleri arabasına zarar verdi! "Onlardan çok özür diliyorum, ihmal ettim"
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement