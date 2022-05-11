Farklı illerden gelen ziyaretçiler Şemdinli'yi gezdi - Son Dakika

Birçok ilden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen ziyaretçiler, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.

Antalya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Konya illerinden gelen 11 kişilik grup, ilçenin Bağlar köyündeki tarihi mekanları gezdi, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

İstanbul'da bir araya geldiklerini belirten Nurdan Güney, "Doğu Anadolu gezisi yapıyoruz. Bugün İran Urmiye'den çıkıp Yüksekova'ya geldik oradan da buraya. Hedefimiz buraya gelerek en uç bölgeyi gezmekti. Geldik gördük buranın dağları, ovaları, tarihi dokusu ve insanları bizi çok mutlu etti. Herkese gelip buraları görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.