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Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı - Son Dakika

Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı

23.07.2021 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Havalimanı'nda çalışan 700 takside yaptığı denetimlerde standartlara uygun olmadığını tespit ettiği 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı. 1 yıldır şikayet üstüne şikayet gelen ilgili taksilerin, İBB'nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi ile entegre olmadıkları NTaksi yazılımını kullanarak vatandaşlardan, yüzde 8-10 arasında daha fazla ücret aldıkları öne sürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren taksileri kullananlar, İBB'ye yaklaşık 1 yıldır taksimetre ücretlerinin farklı olduğu konusunda şikayette bulunuyordu. Son olarak bir aile, İstanbul Havalimanı'ndan 2 ayrı taksiye bindi, Pendik'e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Bunun üzerine İBB yetkilileri harekete geçti.

YAZILIMLA YÜZDE 8-10 ARASINDA DAHA FAZLA ÜCRET ALDILAR

Ekipler 16 Temmuz'da, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 700 takside denetim yaptı. 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB'nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi'yle entegre olmadığı belirlendi. Hürriyet'in haberine göre NTaksi yazılımının, İBB'nin belirlediği taksimetre ücretiyle uyumlu olmadığı, bu yazılımla yüzde 8-10 arasında daha fazla taksimetre ücreti alındığı iddia edildi.

"BÜTÜNÜYLE DENETİM DIŞI"

İBB yetkilileri, "Havalimanı taksicileri kendi yazılımlarını geliştirmişler. Bütünüyle denetim dışı. Çalışmaları durduruldu. Fakat bayramda çalışamayıp mağdur olmamaları için geçici olarak açıldı. Pazartesi günü, İstanbul Taksiciler Odası ve Havaalanı Taksiciler Kooperatifi'yle bir araya gelinerek çözüm sağlanacak" derken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu şu açıklamayı yaptı: "İ-taksi İBB'nin. Ancak taksiler Bi-taksi, Ntaksi gibi özel firmalarla da çalışabiliyorlar. İBB diyor ki 'İ-taksimi kullanacaksınız, farklı bir aplikasyon kullanılıyorsa benim sistemime entegre olacak.' Havalimanı taksileri de Ntaksi'yi kullanmış ama İ-Taksi'yle entegre edilmemiş. NTaksi'nin taksimetresini ben de test ettim. Fakat fazla yazma yok. Bu iddialara katılmıyorum."

Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Ali Candan: Maalesef çok utanç vericice olsa taksicilerimiz çok eğitimsiz ve müşteriye karsu bir çoğu saygısız, özellikle turistlerin yoğun olduğu istanbul gibi bir yerde taksiciler mutlaka diğer ülkelerde olduğu gibi güzel bir üniforma ve tek tip gömlek giymeleri lazım, ingilizce az çokta diyalog kuracak şekilde olması lazım, umarım bir an önce gündeme gelir ve düzenleme yapılır. Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Farklı yazılım kullanarak fahiş ücretler almışlar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı - Son Dakika
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