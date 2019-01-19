Son Dakika Haberleri: Faruk Kılıç Gazetecilere Ziyaretlerini Sürdürüyor

Faruk Kılıç Gazetecilere Ziyaretlerini Sürdürüyor

59 dakika önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Haber gazetesinin 14. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gazete bürosuna ziyaret etti.

Faruk Kılıç Gazetecilere Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Haber gazetesinin 14. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gazete bürosuna ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ve Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Mardin Haber Gazetesini ziyaret etti. İl Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyet ile Mardin Haber Gazetesinin 14. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, belirli aralıklarla Mardin'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini, memleket meseleleri hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bugün sizlerde bizler gibi Mardin için kentin geleceği için çaba ve gayret gösteriyorsunuz. Çalışmalarınızda bunu görüyor ve şahit oluyoruz. Mardin bizim. Dolayısıyla bu memleket için ne yapsak azdır. Çünkü biz bu memleketin havasını hep birlikte soluyoruz. Ne mutlu ki bize sorunları çözmek için birlikte oluyoruz. Bu çok önemli. O zaman kazanan Mardin oluyor" dedi.

Mardin Haber Gazetesinin imtiyaz sahibi Murat Akgül ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve Mardin Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi Murat Akgül gazetenin 14. kuruluş yıl pastasını kesti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Ahmet Özkan, Ak Parti, Mardin, Güncel
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