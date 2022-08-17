Fas'ta bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Kazada 15 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Huribga'daki yerel yetkililer, bu sabah Kazablanka'dan Ayt Attab bölgesi istikametine giden bir yolcu otobüsünün, Huribga vilayetinin Bulenvar bölgesinden geçen 11 numaralı karayolundaki virajlardan birinde devrildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

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