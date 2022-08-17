Fas'ta bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fas'ta bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

17.08.2022 18:34
Fas'ta bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Fas'ın Huribga vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fas'ın Huribga vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Huribga'daki yerel yetkililer, bu sabah Kazablanka'dan Ayt Attab bölgesi istikametine giden bir yolcu otobüsünün, Huribga vilayetinin Bulenvar bölgesinden geçen 11 numaralı karayolundaki virajlardan birinde devrildiğini belirtti.

Kazada 15 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta bir otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı - Son Dakika
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