Üye Girişi
Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak - Son Dakika

Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak

28.11.2021 21:45
Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla yarından itibaren iki hafta boyunca yolcu uçuşlarını askıya aldı.

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla yarından itibaren iki hafta boyunca yolcu uçuşlarını askıya aldı.

Fas Covid-19 İzleme Komitesi'nden yapılan açıklamada, Fas'a uçuşların Omicron varyantının Avrupa ve Afrika'da hızla yayılması nedeniyle, salgın ile mücadelede edinilen kazanımları korumak amacıyla askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Fas yönündeki doğrudan yolcu uçuşları, Pazartesi 23.59'dan itibaren iki haftalık süreyle askıya alındı." ifadelerine yer verilirken, gereken önlemlerin alınması için durumun düzenli olarak değerlendirileceği aktarıldı.

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden 26 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Koronavirüs, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı 22:46 Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak 22:44 Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak 22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı

Son Dakika Haberleri
22:45 Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı
22:44 Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
22:43 Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi
22:43 Çilek seraları sular altında kaldı
22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
22:11 Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
21:44 12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı büyük farkla yendi
21:44 Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı
21:06 Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi         
22:44
Çilek seraları sular altında kaldı Çilek seraları sular altında kaldı         
22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 22:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement