Fas'ta Sel nedeniyle Tahliye Sayısı 143 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Sel nedeniyle Tahliye Sayısı 143 Bine Ulaştı

05.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta seller nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 143 bin 164'e yükseldi, önleyici tedbirler sürüyor.

Fas'ın 4 bölgesini vuran seller nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının 108 binden 143 bin 164'e çıktığı açıklandı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle halkın güvenliği amacıyla önleyici tedbirlerin alınmaya devam ettiği aktarıldı.

Fas'ın kuzeyinde sellerin vurduğu 4 bölgeden tahliye edilenlerin sayısının yüzde 30'dan fazla artarak 143 bin 164'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Larache bölgesinden 110 bin 941, Kenitra'dan 16 bin 914, Sidi Kasım'dan 11 bin 696 ve Sidi Süleyman'dan 3 bin 613 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayanların risk derecesi ve hasar boyutuna göre kademeli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği ifade edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, dün, selden etkilenen bölgelerden 108 bin kişinin tahliye edildiğini duyrumuştu.

Ülkede 28 Ocak'tan bu yana başta Larache bölgesindeki el-Kasr el-Kebir olmak üzere birçok kentte sel felaketi yaşanıyor.

Kenitra bölgesindeki Vadi el-Mehazin Barajı'nın ilk kez kapasitesinin yüzde 140'ına yükselerek taşması sonucu Lukus Nehri taşarak sele neden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Sel nedeniyle Tahliye Sayısı 143 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:43:39. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Sel nedeniyle Tahliye Sayısı 143 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.