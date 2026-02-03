Fas'ta Sel Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Sel Sebebiyle Tahliyeler Başladı

03.02.2026 06:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasr el-Kebir'de yağışlar nedeniyle kentin %70'i tahliye edildi, barınma merkezleri hazır.

Fas'ın kuzeyindeki Lukus Nehri'nde su seviyesinin yağışların etkisiyle yükselmesi nedeniyle Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'inin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Kasr el-Kebir kentinde şiddetli yağışlardan zarar gören ve tehlike altında olan bölgelerde yaşayanların tahliye işlemleri ordunun da desteğiyle sürüyor.

Kasr el-Kebir Belediye Başkanı Muhammed es-Simu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden zarar gören ya da tehdit altında olanların tahliye edildiğini, bunun da kent sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ettiğini kaydetti.

Selden etkilenenlerin diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına ya da barınma merkezlerine gittiğini ifade eden Simu, Fas makamlarının nakil işlemleri için araç temin ettiğini aktardı.

Simu, barınma merkezlerinin kapasitesinin 40 bin kişi olduğunu dile getirdi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün çok sayıda bölgede şiddetli yağış uyarısı yapmış, Eğitim Bakanlığı da yağıştan etkilenecek bölgelerde 2-7 Ocak tarihlerinde eğitime ara verileceğini açıklamıştı. Ülkede aralık ve ocak aylarında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas'ta, aralık ayından bu yana yaşanan yağışlarla ülkedeki barajlarda su rezervlerinin, Temmuz 2019'dan beri görülmeyen bir seviye olan 9,26 milyar metreküpe ulaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Sel Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
03:29
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
03:16
Ülke şokta Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
02:16
Trump’tan 12 milyar dolarlık “kritik mineral rezervi“ girişimi
Trump'tan 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimi
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 07:59:42. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Sel Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.