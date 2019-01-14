Son Dakika Haberleri: Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Arakan'daki İhlalleri Durdurun Çağrısı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Arakan'daki İhlalleri Durdurun Çağrısı

1 saat önce

Fas'ta iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, uluslararası topluma Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan hak ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinden Arakan'daki İhlalleri Durdurun Çağrısı, System.String[]
Fas'ta iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, uluslararası topluma Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan hak ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Başkent Rabat'ta partinin Ulusal Konseyi toplantısının ardından yayımlanan kapanış bildirgesinde, bazı ülkelerde Müslüman azınlıkların, özellikle de Rohingyalı Müslümanların soykırım ve zorla tahliyeye maruz bırakılmaları kınandı.


Bildirgede, uluslararası toplum, bu ihlalleri durdurmak için yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında "tam sorumluluk almaya" davet edilirken, sistematik zulme son vererek Müslüman azınlıklara adalet sağlama çağrısı yapıldı.


Filistin halkının kararlılığına da değinilen bildirgede, tüm Filistinli gruplardan, siyonist düşman karşısında, ulusal birliği güçlendirmesi istendi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Myanmar ordusu ve Budist grupların zulüm ve sistematik baskısına maruz kalan, topraklarını terk etmeye mecbur bırakılan Arakanlılardan baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 826 bine ulaştı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Arakan, Myanmar, Fas, Güncel
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