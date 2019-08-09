Fashion Prime için geri sayım

Toplantıya MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, Ege İhracatçılar Birlikleri ve Ege Hazır Giyim, Konfeksiyon İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçe ve sektör temsilcileri katıldı.

"FASHİON PRİME, İZMİR'İN PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, "İzmir'i fuarlar kenti yapma noktasında her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Fashion Prime ilerleyen süreçte İzmir'in parlayan yıldızı olacak. Bizde sektör temsilcileri olarak fuarlarımızın daha iyi yerlere gelmesi için desteklerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Tekstili' İzmir'in başkenti yapma yolunda tüm arkadaşlarımızla çalışarak, ekonomimize katkı sağlayarak bu süreçleri çok başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza güvenim tam" dedi.

TEKSTİL STRATEJİK PLAN İÇERİSİNDE

İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bir strateji planı var. Bu plan dahilinde İZFAŞ'ın ciddi bir rolü olacak. Tekstil konusu da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından stratejik plan içerisine alındı. Biz Fashion Prime'ın çok gelişeceğine inanıyoruz. İZFAŞ'ın vizyonu değişti ve yurtdışında daha fazla hareket etme kararı aldı. En kısa zamanda Polonya ile bir iş birliği anlaşması yapacağız. Burada tekstil konusunu da ortaklaşa çalışmalar ile yürüteceğiz. Katılımcılarımızı götürüp ihracatı arttırmayı istiyoruz" diye konuştu.