Faslı sendikadan

Fas İşçi Birliği Sendikası, hükümetten " İsrail'e ait tarım ürünleri ve teknolojilerinin tanıtımını yapanlar haklarında soruşturma açılmasını" istedi.

Sendikaya bağlı Ulusal Tarım Birliği'nin Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aziz Ahruş'a hitaben yayımladığı açık mektupta "İsrail menşeli tarım ürünleri ve teknolojilerine yönelik tanıtımlardan duyulan endişe" ifade edildi.

Fas'ın Erfud kentinde düzenlenen Uluslararası Çiftçilik Fuarı'na İsrail merkezli NETAFIM şirketinin de katıldığı hatırlatılan mektupta, "İsrail'le açık bir normalleşme" olarak tanımlanan bu gibi olayların sorumlularının tespit edilmesi ve haklarında soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Ulusal Tarım Birliği ayrıca Filistin halkından çalınan ürünlerin tanıtımına da yasak getirilmesini istedi.

Fas hükümetinin birçok kez İsrail ile ilişkisinin bulunmadığını açıklamasına rağmen bazı sivil dernekler zaman zaman bunun aksini iddia eden açıklamalar yapıyor.