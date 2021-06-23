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Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma - Son Dakika

Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma

23.06.2021 11:11

Gazeteci Cemile Taşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" paylaşımı gündem oldu. Bu paylaşıma ağır sözlerle karşılık veren Fatih Altaylı ise "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma." dedi.

Gazeteci Cemile Taşdemir ve Fatih Altaylı arasındaki diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Taşdemir'in Twitter hesabından ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." şeklinde bir tweet atması Altaylı'yı küplere bindirdi.

"ŞEREFSİZLİK YAPMA"

Cemile Taşdemir'e "Yaratık" diyen Altaylı, söz konusu paylaşıma şu ifadelerle cevap verdi: ''Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.''

Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma

"VAR MISIN MAL VARLIKLARIMIZI ORTAYA KOYALIM"

Altaylı'nın ağır ifadeleri sonrası bu yanıtı alıntılayan Cemile Taşdemir "Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

"DERT, BATAN TOPLU İĞNEM"

Taşdemir son paylaşımında ise şunları söyledi: "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabi dert farklı. Dert, batan toplu iğnem."

Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma

Cemile Taşdemir, Sevilay Yılman, Fatih Altaylı, Uğur Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma - Son Dakika


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