Fatih Erbakan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Fatih Erbakan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan ziyarette Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün arkasında siyonizmin olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi tüm dünyayı saran koronavirüsü konuşuyoruz. Elimizde kesin bir delil olmamakla birlikte bu virüs siyonizmin insan sayısını azaltma ve çoğalmasını engelleme amaçlarına hizmet ediyor. Önemli araştırmacılar da bunu dile getiriyor."

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Filistin, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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