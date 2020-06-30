Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (3) - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (3)
BAŞKAN ÜNAL: TEDARİK, FİLYOS LİMANI'NDAN YAPILACAKZonguldak'ın Filyos Belde Belediye Başkanı Ömer Ünal, sondaj gemisi 'Fatih'i beldelerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
BAŞKAN ÜNAL: TEDARİK, FİLYOS LİMANI'NDAN YAPILACAK
Zonguldak'ın Filyos Belde Belediye Başkanı Ömer Ünal, sondaj gemisi 'Fatih'i beldelerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Geminin tüm ihtiyaçlarının Filyos Limanı'ndan karşılanacağını belirten Ünal, "Filyos Limanı, 'Fatih' sondaj gemimizin tedarikinin yapılacağı liman olarak tespit edildi. Karadeniz'deki yapılan bütün sondajlardaki kıyıdan olan tedariklerin hepsi 'Fatih' sondaj gemisine Filyos Limanı'ndan yapılacak. Biz de belediye olarak geminin hem denizdeki hem de karadaki personeline yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin dışarı para ödediği şeylerden biri de petrol. 'Fatih' sondaj gemisi de doğal gaz veya petrol bakımından bu bölgede buluntu yapar inşallah. Ülkemizin ekonomisine katkı yapar, diye düşünüyorum. Buradan da petrol bulacağımız ümidiyle çalışmaya başlayacak. Son hazırlıklarını yapıp önceden tespit edilmiş sondaj bölgelerine gidip çalışmalarını yapacak. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu. Başkan Ünal, gemiyi merak edenlerin sahile geldiğini dile getirerek, "Gemi dün akşam saatlerinde geldi. Gece görselini herkes gördü. Gece olmasına rağmen vatandaşlar beldemize geldi, gemiyi görmek için. Gündüz de görmeye gelecekler. Gemimiz bizim yerli ve milli gemimiz. 'Fatih' sondaj gemisini görmek de bir ayrıcalık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:42 Kaynak: DHA
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