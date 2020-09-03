Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehre adını taşıyan müze yapılacak - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu kent Edirne'de, eğitim gördüğü medresede kurulması planlanan müze ile ilgili çalışmalar kapsamında, arama konferansı düzenlendi.

Edirne Saatli Medrese'nin "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak düzenlenmesi projesi kapsamında, kentteki bir tesiste düzenlenen "Fatih ve dönemi" adlı arama konferansına katılan Vali Ekrem Canalp, kentte gelecek yıl 9 müzenin faaliyete geçeceğini bunlardan birinin de Fatih Sultan Müzesi olacağını söyledi.

Fatih'in iyi bir komutan, karizmatik bir lider şahsiyet, şair, tarih meraklısı, 6 dil bilen bir bilim adamı olduğunu vurgulayan Canalp, derinliği olan bir şahsiyetin dönemini canlandıracak olmanın gururunu yaşamanın yanında aynı zamanda zorluğunu da bildiklerinin altını çizdi.

"Edirne: İstanbul'u fetheden kent..."

Edirne'nin İstanbul'u fetheden kent olduğunu ve Edirne'nin Fatih'in kenti olduğunu belirten Canalp, "Fatih Sultan Mehmet Edirneli'dir. Dolayısıyla Türkiye'de Fatih Müzesi kurulacaksa bunun adresinin de Edirne olması normaldir, doğaldır, olağandır, gereklidir ve gerekliliktir" dedi.

Canalp; İstanbul, Fatih Sultan Mehmet ve Trakya üniversitelerinden alınacak destekle Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin Türkiye'deki en iddialı müzelerden biri olacağına işaret etti.

Gelecek yıl bahar aylarında açılacak

Müzenin kurulmasında iş birliğine gidilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı da büyük şahsiyetlerin, toplumun geleceğinin inşacısı olduğunu söyledi.

Modern çağın insanlarına görsel olarak sunulanın, diğer algı mekanizmalarını da pekiştirdiğinin bilindiğini ifade eden Andı, Edirne'ye kurulacak müzenin gelecek yılın bahar aylarında açılmasının planlandığını belirtti.

"Edirne'nin parlak geçmişine saygı duruşu"

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç ise Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı 49 senenin, Türk tarihinin yıldızı parlak dönemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Tarihi şahsiyetleri anıtlaştırmanın araçları olduğunu anlatan Göleç, müzelerin de bir hafıza mekanı olduğunu anlattı.

Tarihin müzede vücut bulduğunu dile getiren Göleç, "Birbirini görmemiş insanlar ortak bir geçmişi hatırlıyorlar, millet oluyorlar. Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğmuş, burada yetişmiş. Buradan fetihlere çıkmış. Burayı fetihlerinin harekat merkezi olarak kullanmış, burada eserler ve anıtlar, bina etmiş bir tarihi şahsiyettir. Edirne'de bir Fatih müzesinin kurulması, hem bir vefa borcu hem de Edirne'nin parlak geçmişine saygı duruşudur." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve düzenleme kurulunda bulunan akademisyenlerin de katıldığı konferans oturumlarla devam etti.

Arama konferansı yarınki oturumların ardından sona erecek.