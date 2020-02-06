Fatih'te 4 kardeşin ölü bulunduğu evde bilirkişi keşif yaptı - Son Dakika

Fatih'te 4 kardeşin ölü bulunduğu evde mahkeme kararıyla bilirkişi tarafından keşif yapıldı.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde, 4 kardeşin ölü bulunduğu apartman dairesine gelen ekipler, çilingir aracılığıyla içeri girdi.

Dairedeki eşyaların tespiti yapıldı ve bu eşyaların durumuyla ilgili bilirkişi raporu tutuldu. Öte yandan, AFAD ekipleri de özel cihazlarla girdikleri evde kimyasal madde ölçümü yaptı. Keşif çalışmalarının tamamlanmasının ardından tutanak düzenlendi ve ev tekrar mühürlendi.



Olay



5 Kasım'da saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarı yapılmıştı.

İhbar üzerine eve giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedini bulmuştu.

İlk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlanmıştı.