Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı

23.05.2022 00:25
Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı

Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.

Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.

Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı - Son Dakika


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