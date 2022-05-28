Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı - Son Dakika
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Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı

28.05.2022 16:10
Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı

İstanbul Fatih'te yolu ayıran demir bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı.

İstanbul Fatih'te yolu ayıran demir bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada yaralanma veya can kaybı yaşanmazken o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, hafif ticari aracın sürücüsü gideceği yeri ararken dikkat dağınıklığıyla yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardıma koşmasıyla aracın içindeki kişiler dışarı çıkartıldı. Vatandaşların iterek düzelttiği araç trafik çekicisine yüklenerek götürüldü. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, düşük bir hızla gelen hafif ticari araç yolu ayıran demir bariyerlere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken çevredekiler yardıma koşuyor. - İSTANBUL

Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı
Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te demir bariyerlere çarpan araç yan yattı - Son Dakika
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