Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi; anne de hayatını kaybetti

14.11.2025 09:52
Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybetti. Baba Servet B.'nin tedavisi ise devam ediyor. Ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi. Ailenin zehirlenme sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

