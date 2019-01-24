Son Dakika Haberleri: Fatih'te İett Otobüsü Yandı

Fatih'te İett Otobüsü Yandı

17 dakika önce

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü yandıOlay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı.

Fatih'te İett Otobüsü Yandı, System.String[]
Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

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