Fatih\'te Kültürel Miras Restorasyonu

25.01.2026 13:59
İstanbul Valisi Gül, Yadigar Projesi ile Fatih'teki kültürel mirası restore edeceklerini açıkladı.

FATİH ilçesinde kültürel mirasın korunması ve ihyası amacıyla yürütülen çalışmalar, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda, İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesi iş birliğinde Yadigar Projesi kapsamında devam eden ve planlanan restorasyon projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ardından Vali Gül, Yadigar Projesi kapsamında Fatih Belediyesi iş birliğiyle restore edilmesi planlanan Şekerci Han'da incelemelerde bulundu.

İnceleme programında Vali Gül'e; Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

GÜL: TARİHİ MİRASI ASLINA UYGUN ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRIYORUZ'

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'in İstanbul'un hafızasını taşıyan en önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Yadigar Projemiz kapsamında kamu kurumlarımızın eşgüdümüyle, kültürel miras eserlerini bilimsel ve aslına uygun restorasyon anlayışıyla ihya etmeyi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sadece bir yapı yenilemesi değil; şehrin kimliğini, tarihini ve toplumsal hafızasını geleceğe taşıma iradesidir." dedi.

Vali Gül, yürütülen restorasyonların planlı şekilde ilerlemesi için kurumlar arası koordinasyona önem verdiklerini belirterek, Fatih'teki eserlerin etap etap ele alınacağını ifade etti.

TURAN: FATİH'İ KORUYARAK YAŞATACAĞIZ

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Fatih'in her sokağında tarihi bir iz bulunduğuna dikkati çekerek, "Fatih, medeniyetimizin merkezidir. Valiliğimizin öncülüğünde yürüttüğümüz Yadigar Projesi kapsamında hem ilçemizin kültürel mirasını koruyor hem de bu kıymetli eserleri şehrin sosyal ve kültürel hayatına yeniden kazandırıyoruz. Şekerci Han gibi han kültürünü yaşatan yapılar, doğru restorasyon ve işlevlendirmeyle yeniden kamusal bir değere dönüşecek" dedi.

ŞEKERCİ HAN'DA SAHADA İNCELEME

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gül, Şekerci Han'ın mevcut durumu, planlanan restorasyon etapları ve uygulanacak teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yaptı. İnceleme sırasında, yapının özgün karakterinin korunması ve restorasyon sürecinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesine ilişkin başlıklar da ele alındı.

Toplantıda ve saha incelemesinde, Fatih'teki kültür varlıklarının restorasyonunun yanı sıra, bu eserlerin yeniden kullanımına yönelik planlamalar ile çevre dokusuyla uyumlu uygulamaların da önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

