Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacak
Son Dakika Genel Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacak

Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacak

6 saat önce

Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacakİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih'te ölen 4 kardeş için talimat verdi.

Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacak

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih'te ölen 4 kardeş için talimat verdi. Vali Yerlikaya'nın talimatıyla, kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilik tarafından yapılacak.

Fatih'te 5 Kasım günü saat 22.45 sıralarında 4 kardeş aynı evin içerisinde hayatını kaybetmişti. Siyanürle intihar ettiği düşünülen kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kimselerin olmadığı öğrenilen kardeşlerin defin işlemleri için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla; Adli Tıp Kurumu otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, cenazelerin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.

Fatih'te ölen kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetlerini İstanbul Valiliği karşılayacak

İstanbul Valisi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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