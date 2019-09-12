Son Dakika Haberleri: Fatih'te silahlı saldırı
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Fatih'te silahlı saldırı

43 dakika önce

Fatih'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

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Fatih'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesihpaşa Mahallesi Saitefendi Sokak'taki bir grup, gürültü yaptıkları gerekçesiyle motosikletli 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli 2 kişi tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan polis, sokağı geçişlere kapatarak inceleme başlattı. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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