FATİH'TE SÜRÜCÜ HESAPLAMADI; KAMYONET KÖPRÜ ALTINDA SIKIŞTI - Son Dakika

Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı

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