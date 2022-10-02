Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA YANGIN

02.10.2022 16:46
Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA YANGIN

Son dakika haberleri... FATİH Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı.

FATİH Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda çıktı. Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu.

TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI

Yangını gören Güler Murat, Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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