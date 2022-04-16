Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga - Son Dakika
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Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

16.04.2022 11:45
Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt'ta kavga çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında Beyazıt'ta kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyazıt Meydanı, Zabıta, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga - Son Dakika
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