Fatih Terim'den defansa derbi emirleri

G.SARAY'da 5 yıllık galibiyet özlemine son vermek adına hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının hafta boyunca oyuncularını Fenerbahçe maçının stresine sokmamak adına özel bir uygulamaya gitmediği öğrenildi.



Son antrenmanda oyuncuları ile konuşarak talimatlarını ileten Terim özellikle stoper ikilisi Marcao-Luyindama'yı uyardı. Sezona iyi başlayamayan bu oyunculara Terim, risk almamalarını ve oyunu geriden kurarken basit pas hataları yapmamalarını söylerken, top kaybından uzak durmaları, pozisyon alırken de yanlışa düşmemeleri gerektiğini de ekledi.



Feghouli'ye: Baskı yap!



DERBİ 11'ini hafta başında belirleyen ve orta sahada Lemina'ya görev verecek olan Terim, Fenerbahçe'nin orta sahada direnci gücü yüksek olduğunu aktarıp Gabonlu oyuncudan eskii performansının üzerine çıkmasını istedi.



Orta saha üstünlüğünü isteyen Terim, merkezde sıkı ve güçlü presle Fenerbahçe'ye karşı koymaları gerektiğini aktarıp Belhanda- Babel ve Feghouli'nin de bu noktada baskı kurmalarını, Nzonzi-Lemina ikilisine destek vermelerini söyledi.



Falcao'nun derbi başarısı



Galatasaray'ın en önemli gol silahları Falcao ve Babel ise özel şut idmanları ile hazırlandı. Son 2 taktik idmanında iki futbolcu ekstra şut ve hücum çalışmaları yaptı. Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı kariyerinde toplam 6 gol ve 2 asisti bulunan Falcao da, hem ceza sahası hem de dışından kaleci Altay Bayındır'ı geçmeye çalışacak.



Kolombiyalı golcü, Monaco forması ile Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırıp 1 de asiste imza atmıştı.



TERİM İÇİN TRİBÜN ŞOVU



ULTRASLAN'dan Fatih Terim'e koreografili destek gelecek! Galatasaray tribünleri Fenerbahçe derbisi öncesinde yine koreografi şovuna imza atacak. Sarı kırmızılı taraftarlar 90 dakika öncesinde yapacakları koreografide teknik direktörlerine destek olup ezeli rakiplerine göndermede bulunacak.