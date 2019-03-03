Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Defansta Zorunlu Değişiklikler

Fatih Terim'den Defansta Zorunlu Değişiklikler

36 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor karşısında defansta sakat olan Linnes ve cezalı Mariano'nun yerine Semih Kaya ile Emre Taşdemir'e şans verdi.

Fatih Terim'den Defansta Zorunlu Değişiklikler, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor karşısında defansta sakat olan Linnes ve cezalı Mariano'nun yerine Semih Kaya ile Emre Taşdemir'e şans verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Sakat ve cezalı futbolculardan dolayı Teknik Direktör Fatih Terim, defans kurgusunda farklı isimleri sahaya sürüyor. Linnes'in sakatlıktan, Mariano'unda cezalı olmasından dolayı Terim, defansta Semih ve Emre Taşdemir'e görev verdi. Geçtiğimiz hafta ligdeki Akhisarspor maçının son dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Mitroglou, BB Erzurumspor karşısında da 11'de başlayacak. Galatasaray; Muslera, Semih Kaya, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofaine Feghouli, Henry Onyekuru ve Kostas Mtiroglou 11'i ile 3 puan arayacak.

Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Ömer, Yunus, Diagne, Muğdat ve Sinan şans bekleyecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

Semih Kaya, Emre Taşdemir, Erzurumspor Kulübü, Fatih Terim, Spor
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