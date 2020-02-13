Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Rezan Meral Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zincirlikuyu, Fatih Terim, Aksu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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