Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum - Son Dakika

Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum

24.01.2021 19:19
Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum, System.String[]

Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlandıklarını itiraf ederken Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerini de değerlendirdi. Terim ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün yapmayı planladığı transferlere dair de bilgiler verdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor karşısında zorlandıklarını dile getiren Terim, "Vallahi bir defa Malatya'yı mücadelesinden ötürü kutluyorum. Bize gelince, böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maç. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda oyunun tüm hakimi Galatasaray'dı. Ben de bu oyun kültürünü geliştirmek istiyorum. Dakikada en çok pas yapan takım Galatasaray. Bu sahada 3 defada top kontrol edilen bir zemin vardı. Zorlandık. İlk yarı golü bulsak 1-0'dan sonra başka oyun olacaktı. Bulamadım maalesef" dedi.

"SON ANA KADAR BIRAKMADIK"

Futbolcularının son ana kadar mücadeleyi bırakmamasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Terim, "Oyuncu performanslarını, gidişatı değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil. Benchte yapılacak her hamleyi yapmayı düşündük. Olur veya olmaz. Seti iyi oynayanlardan sonra, arkaya koşanları seçtik. 95, 96'larda çok yedik, çok puan kaybettik. 10 kişiyken atıp VAR'dan dönüp gol yediğimiz maçlar oldu. 3 puan bizim için başka şey ifade ediyor artık. Muhakkak ki bu taktiksel anlayış içerisinde, bu kültürü geliştirmeye çalışıyorum. İyi de gidiyoruz. Böyle bir sahada çok zor bizim için. Kaybedilecek 2 puan bizi yukarıdan edebilirdi. Rakibi oynatmamak kolay, oynamak zor bu sahada. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda kaleye herhangi bir tehlike olmadı. İlk yarı da öyle. 3 puanlar önemlidir. Hele bırakmazsanız maçı, devam ederseniz... İnşallah, bu daha önce de karakteristik özelliğimizdi. Böyle de devam eder" şeklinde konuştu.

"TRANSFER OLURSA OLUR"

Transfer süreci hakkında da konuşan Terim, "İnşallah transferler devam eder. Yönetim uğraşıyor. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. aynı şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum. Sanki hesap sorar gibi" dedi.

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun takıma katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Terim, "Pürüzler olmasaydı da daha önce gelseydi keşke Onyekuru. Önemli katkısı olacaktır. Halil ve Onyekuru genç yetenekler. Bir an önce hazırlamak dileğimiz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ EKONOMİK KATKILAR SAĞLAYACAK İSİMLER İSTİYORUM"

Galatasaray'ın transfer politikası hakkında da konuşan Terim, "Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum. Büyük bir bölümünün sonradan Galatasaray'a önemli ekonomik katkılar sağlayacak yaşta olması gerekiyor. Herhangi bir yaş bazı için söylemiyorum. Bazen yaş almışlar da çok faydalı oluyor. Genel felsefemi söylüyorum" dedi.

FEGHOULI'NİN SON DURUMU

Feghouili'nin sakatlığı hakkında da konuşan Terim, "Soso çok önemli. Çok çabuk kaybettik. Ne kadar sürer bilemiyorum. Hasar tespitini sağlık heyeti yapar. MR'dan sonra kamuoyuyla paylaşırlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum

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Son Dakika Spor Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum - Son Dakika Spor


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