Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak cezaevine gireceğini duyurdu. Tezcan'ın cezaevine girecek olması kısa zamanda Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Cezaevine girme gerekçesi olarak ise Tezcan, bir sonraki paylaşımında, " Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay kurtuluş örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre…" açıklamalarını yaptı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret - Son Dakika