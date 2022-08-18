Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret - Son Dakika
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Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret

18.08.2022 20:41

Fatih Tezcan, hakkında açılan dava sebebiyle cezaevine giriyor. Sosyal medya hesabından aldığı ceza hakkında paylaşım yapan Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay Kurtuluş Örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre ile suçlandığını dile getirdi.

Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak cezaevine gireceğini duyurdu. Tezcan'ın cezaevine girecek olması kısa zamanda Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

"SEBEBİ KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET"

Cezaevine girme gerekçesi olarak ise Tezcan, bir sonraki paylaşımında, " Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay kurtuluş örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre…" açıklamalarını yaptı.

Fatih Tezcan cezaevine gireceğini duyurdu
Fatih Tezcan cezaevine gireceğini duyurdu
Fatih Tezcan cezaevine gireceğini duyurdu
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Fatih Tezcan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret - Son Dakika
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